«В условиях непонимания»- Белорусская таможня обвинила Литву во внезапных блокировках границы

Опубликовано: 27.10.2025 09:44 , Обновлено: 27.10.2025

Таможенный комитет Беларуси (ГТК) утром выступил с заявлением, в котором обвинил Литву в создании на границе «условий непонимания». Так в комитете отреагировали на очередную приостановку работы литовских пунктов пропуска.

В ГТК утверждают, что литовские власти действуют “без предупреждения”, «создавая безвыходные ситуации для водителей легковых автомобилей, находящихся в момент закрытия в пунктах пропуска».

«Люди оказываются в условиях непонимания, как им действовать дальше», — посетовали в комитете.

Что касается водителей грузовиков, то, по мнению белорусских таможенников, они уже привыкли к простоям на границе, но «ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся — не должно стать нормой».

Три «внезапных» закрытия границы

Ранее власти Литвы в третий раз за неделю закрыли границу, объяснив это внезапным пролётом воздушных шаров со стороны Беларуси. Из-за них пришлось экстренно останавливать работу литовских аэропортов, что затронуло десятки тысяч пассажиров, которые не знали, что им делать и когда полёты возобновятся.

В Литве также высказали недовольство внезапными инцидентами. И в то время как правящая коалиция весьма осторожно заявляла о возможном ужесточении мер на границе, оппозиция и президент призвали к введению полной блокады границы с Беларусью и прекращению транзита в российский анклав — Калининград.

Литва закрыла границу с Беларусью «на неопределенный срок». Науседа призвал пойти ещё дальше