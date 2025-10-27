Литва закрыла границу с Беларусью "на неопределенный срок". Науседа призвал пойти ещё дальше

Опубликовано: 27.10.2025 07:30 , Обновлено: 27.10.2025

В ночь с воскресенья на понедельник литовские пограничники приостановили работу контрольно-пропускных пунктов пропуск Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог). Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович заявил, что КПП будут закрыты "на неопределённый срок".

По данным Служба охраны госграницы Литвы, пропуск транспортных средств и лиц на двух действующих КПП “временно приостановили” в 23:10 (по белорусскому времени) 26 октября. Причиной закрытия КПП назвали “залёт воздушных шаров в Литву из Беларуси”.

Незадолго до этого в Вильнюсском аэропорту было приостановлено движение воздушных судов - это происходит уже третий день подряд.

“По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с пролётом воздушных шаров в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничения в воздушном пространстве введены до 3:40 утра”, — говорится в официальном заявлении администрации Вильнюсского аэропорта.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович, комментируя очередной инцидент, заявил, что движение в наземных пунктах пропуска на границе с Беларусью на этот раз закрыли “на неопределенный срок” — “до принятия отдельного решения Комиссии по национальной безопасности”.

Науседа предложил закрыть границу надолго и перекрыть транзит на Калининград

Поскольку инциденты на границе, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта, происходят уже три дня подряд, на понедельник премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала заседание Комиссии по национальной безопасности. По словам политика, на заседании планируется выработать долгосрочные меры по урегулированию кризиса. Она не исключила, что в понедельник будет принято решение о закрытии пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью на более длительный срок.

В свою очередь, в Офисе президента заявили, что для контроля ситуации могут быть рассмотрены вопрос об ограничении транзита в российский Калининград через территорию их страны и о закрытии границы с Беларусью на более длительный срок, передало издание LRT.

“Президент расценивает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку на Литву, требующую как симметричного, так и асимметричного ответа”, — говорится в заявлении администрации литовского президента.

Во вторник Гитанас Науседа планирует провести межведомственное совещание для обсуждения этих вопросов, сообщила его администрация.

“Создают безвыходные ситуации”

Воскресное закрытие границы с белорусской стороны пока никто не комментировал. Однако в Государственном таможенном комитете накануне прокомментировали предыдущие аналогичные шаги литовской стороны. В ведомстве отметили, что за прошлую неделю литовские власти трижды полностью закрывали движение через границу с Беларусью в обоих автодорожных пунктах пропуска.

Промежуток времени, на который оставались закрыты КПП Мядининкай и Шальничининкай, варьировались от 3,5 часа до 12 часов.

“Каждый раз литовские власти делают это без предупреждения, создавая безвыходные ситуации для водителей легковых авто, находящихся во время закрытия в пунктах пропуска. Люди оказываются в условиях непонимания как им действовать дальше”, - пожаловались в белорусском ГТК.

При этом там отметили, что на водителях большегрузов такое временное закрытие границы “ощущается не очень критично”. Белорусские таможенники объяснили это тем, что их литовские коллеги “и так работают в 10 раз медленнее, чем позволяют возможности”.

“Вместе с тем, ожидать въезда в Литву дополнительные сутки к уже нескольким имеющимся, - не должно стать нормой. ГТК продолжит мониторить ситуацию на белорусско-литовской границе”, - заявили в ГТК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за участившихся инцидентов на границе с Беларусью оппозиция в литовском Сейме обвинила власти страны в бездействии. «Литва становится государством-инвалидом, которое и предприниматели, и туристы захотят обойти стороной», — заявил Саулюс Сквернялис, председатель Демократического союза «Во имя Литвы».

Литовская оппозиция призвала принять меры из-за воздушных шаров «из Беларуси»