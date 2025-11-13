Литва предложила ЕС пакет "наказаний" для Беларуси. Что ответили в Еврокомиссии?

Опубликовано: 13.11.2025 21:22 , Обновлено: 13.11.2025

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что в четверг передало в Еврокомиссию пакет предложений по введению новых санкций в отношении Беларуси из-за пограничного кризиса. В Еврокомиссии уже отреагировали.

По данным МИД Литвы, обострение отношений между Вильнюсом и Минском будет обсуждаться на Совете по общим вопросам ЕС 17 ноября.

«Литва внесла предложения по дополнительным санкциям и секторальным таможенным тарифам против Беларуси, также могут быть рассмотрены другие контрмеры, включая инструмент борьбы с экономическим принуждением», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

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В свою очередь, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас, участвовавший в заседании Совета ЭКОФИН в Брюсселе, тоже призвал к усилению санкций в отношении Беларуси.

«Мы хотели бы поблагодарить Еврокомиссию за 19-й пакет санкций против России, но мы также призываем принять 20-й пакет, включив в него Беларусь и применяя те же меры», — заявил он, обвинив власти соседней страны в “гибридных атаках” и использовании контрабанды “против Литвы в собственных целях”.

«Мы несём финансовые потери, репутационный ущерб и логистические проблемы», — пожаловался литовский чиновник в Брюсселе.

А вот в Еврокомиссии пока не спешат с введением каких-либо мер. На вопрос, рассматривает ли ЕК какие-либо санкции, там ответили, что «в данный момент мы не можем сказать ничего больше».

При этом представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в Евросоюзе понимают и поддерживают решение Литвы закрыть границы с Беларусью: «Мы также хотели бы выразить солидарность Комиссии с Литвой в этом вопросе и расцениваем это [пролёт шаров] как преднамеренное нарушение внешних границ ЕС».

Напомним, что ранее Telegraf.news писал, что власти Литвы подтвердили, что получили предложения белорусской стороны для разрешения кризиса на границе, где застряло более тысячи литовских грузовиков. Как оказалось, главная дилемма на сегодняшний момент — желание Минска и отказ Вильнюса от переговоров на высоком уровне.

Минск настаивает, что решение вопроса возможно только после консультаций как минимум на уровне МИДов стран.

“Мы готовы к переговорам в любой момент, на любой территории и без предварительных условий”, — заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

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