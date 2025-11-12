"Не можем публично обсуждать" - Литва получила предложения Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 12.11.2025 19:25 , Обновлено: 12.11.2025

Власти Литвы подтвердили, что получили предложения белорусской стороны для разрешения кризиса на границе, где застряло более тысячи литовских грузовиков. Как оказалось, главная дилемма на сегодняшний момент — желание Минска и отказ Вильнюса от переговоров на высоком уровне.

Минск настаивает, что решение вопроса возможно только после консультаций как минимум на уровне МИДов стран. “Мы готовы к переговорам в любой момент, на любой территории и без предварительных условий”, — заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

При этом он отметил, что власти Беларуси ожидают в результате “целый комплекс политических и дипломатических решений”.

В Литве же пока отказываются от переговоров на высоком уровне и настаивают на том, что вопрос пропуска литовских грузовиков обратно в Литву — чисто технический, который могут решить пограничные службы стран.

«Мы готовы к переговорам на техническом уровне, к комплексному решению проблем – не только той, которая нравится белорусской стороне, а всех, которые есть. Я считаю, что деэскалация всё ещё возможна», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отвергнув предложение Минска о консультациях на уровне МИДов.

«Я предполагаю, что они хотят поговорить об отмене санкций, о вещах, которые были бы действительно “вкусными”, “лакомыми конфетами” для [Александра] Лукашенко», — добавил он.

Однако в Литве президент не принимает окончательных решений по этим вопросам, за них отвечает правительство. И вот премьер страны Инга Ругиниене высказалась чуть более дипломатично.

«Получено письмо о начале переговоров, мы его оценим и примем соответствующие решения. Работа продолжается и идёт интенсивно, (…) мы просто не можем публично обсуждать некоторые вещи», — заявила Ругинене журналистам в среду в правительстве.

При этом ранее в среду глава литовского кабмина призналась, что в последние дни они увидели позитивные признаки — уменьшение количества контрабандных воздушных шаров.

«Мы видим позитивные признаки, но нам нужно убедиться, что это действительно так. Как только мы будем уверены, мы немедленно откроем границы и разрешим передвижение. Но закрытие границ необходимо для контроля гибридной атаки с использованием воздушных шаров», — заявила премьер-министр Литвы.

«Как только уровень безопасности придёт в норму, границы будут открыты», — добавила она.

Напомним, что Литва закрыла границу с Беларусью для автомобильного транспорта после инцидентов с воздушными шарами, которые прилетали с территории Беларуси и мешали работе литовских аэропортов.

В ответ Минск запретил движение литовских фур по территории Беларуси, а также заблокировал их выезд из страны. Владельцев грузовиков переместили в определённые места и обязали платить за охрану по 120 евро в сутки.