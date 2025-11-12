"Не можем публично обсуждать" - Литва получила предложения Беларуси. Что известно?
Власти Литвы подтвердили, что получили предложения белорусской стороны для разрешения кризиса на границе, где застряло более тысячи литовских грузовиков. Как оказалось, главная дилемма на сегодняшний момент — желание Минска и отказ Вильнюса от переговоров на высоком уровне.
Минск настаивает, что решение вопроса возможно только после консультаций как минимум на уровне МИДов стран. “Мы готовы к переговорам в любой момент, на любой территории и без предварительных условий”, — заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
При этом он отметил, что власти Беларуси ожидают в результате “целый комплекс политических и дипломатических решений”.
В Литве же пока отказываются от переговоров на высоком уровне и настаивают на том, что вопрос пропуска литовских грузовиков обратно в Литву — чисто технический, который могут решить пограничные службы стран.
«Мы готовы к переговорам на техническом уровне, к комплексному решению проблем – не только той, которая нравится белорусской стороне, а всех, которые есть. Я считаю, что деэскалация всё ещё возможна», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отвергнув предложение Минска о консультациях на уровне МИДов.
«Я предполагаю, что они хотят поговорить об отмене санкций, о вещах, которые были бы действительно “вкусными”, “лакомыми конфетами” для [Александра] Лукашенко», — добавил он.
Однако в Литве президент не принимает окончательных решений по этим вопросам, за них отвечает правительство. И вот премьер страны Инга Ругиниене высказалась чуть более дипломатично.
«Получено письмо о начале переговоров, мы его оценим и примем соответствующие решения. Работа продолжается и идёт интенсивно, (…) мы просто не можем публично обсуждать некоторые вещи», — заявила Ругинене журналистам в среду в правительстве.
При этом ранее в среду глава литовского кабмина призналась, что в последние дни они увидели позитивные признаки — уменьшение количества контрабандных воздушных шаров.
«Мы видим позитивные признаки, но нам нужно убедиться, что это действительно так. Как только мы будем уверены, мы немедленно откроем границы и разрешим передвижение. Но закрытие границ необходимо для контроля гибридной атаки с использованием воздушных шаров», — заявила премьер-министр Литвы.
«Как только уровень безопасности придёт в норму, границы будут открыты», — добавила она.
Напомним, что Литва закрыла границу с Беларусью для автомобильного транспорта после инцидентов с воздушными шарами, которые прилетали с территории Беларуси и мешали работе литовских аэропортов.
В ответ Минск запретил движение литовских фур по территории Беларуси, а также заблокировал их выезд из страны. Владельцев грузовиков переместили в определённые места и обязали платить за охрану по 120 евро в сутки.