Литва перенесла сроки закрытия двух КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 15.08.2023 11:55 , Обновлено: 15.08.2023

Власти Литвы решили перенести сроки закрытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Планировалось, что движение через КПП "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Тверячюс" ("Видзы") будет остановлено уже сегодня, 15 августа, однако, решение было отложено.

Новый срок закрытия двух из шести контрольно-пропускных пунктов, прописанный в тексте постановления литовского правительства, подготовленного совместно с Минтранспортом Литвы, - 18 августа 2023 года. Окончательное решение правительство Литвы должно быть принято в среду, 16 августа, сообщило агентство Sputnik.

Дополнительные три дня литовские власти дали ответственным ведомствам на то, чтобы проинформировать всех заинтересованных лиц о закрытии данных пунктов пропуска, в частности жителей близлежащих населенных пунктов. По данным местных СМИ, именно они, в основном, и пользовались данными пограничными переходами.

Предположительно, после закрытия двух КПП возрастет нагрузка на пункт пропуска “Мядининкай” (с белорусской стороны - “Каменный лог”. Он считается самым большим и технически оснащенным КПП на белорусско-литовской границе.

Напомним, о том, что власти Литвы намерены сократить количество пунктов пропуска на границе с Беларусью, стало известно в начале августа. Литовская сторона мотивировала своё решение возрастающими угрозами “в связи с релокацией в Беларусь ЧВК “Вагнер"".

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Власти Литвы убеждены, что закрытие двух указанных выше КПП позволит пограничной и таможенной службам сосредоточиться на переходах, через которые идет основной трафик из Беларуси.

У президента Литвы нашли «пользу» от закрытия КПП на границе с Беларусью. Какую?