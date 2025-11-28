Глава литовской ассоциации перевозчиков приехал в Беларусь. Что слышно о застрявших грузовиках?

Опубликовано: 28.11.2025 14:21 , Обновлено: 28.11.2025

Глава литовской национальной ассоциации автоперевозчиков (Linava) Эрландас Микенас приехал в Беларуси, чтобы лично оценить ситуацию с грузовиками, которые не смогли вернуться в Литву после открытия границы.

Микенас уже успел посетить стоянки для грузовиков в приграничной Котловке. По его словам, 99,9% припаркованных там транспортных средств - это литовские фуры и прицепы на литовских номерах.

В комментарии литовскому порталу 15min Микенас опроверг вчерашние заявления премьер-министра Литвы Инги Ругинене, которая “насчитала” на территории Беларуси всего 280 литовских грузовиков. По данным Linava, с момента открытия литовских пунктов пропуска “Мядининкай” и “Шальчининкай” цифры остались неизменными.

“Белорусская таможня сообщает о 1880 литовских грузовиках. По нашим подсчётам, это 1450 грузовиков и до 4000 полуприцепов. Я не знаю, кто предоставляет премьер-министру такую ​​информацию. Мы приехали, чтобы увидеть всё своими глазами и посчитать количество автомобилей”, - заявил руководитель Linava.

Микенас оценил условия хранения грузовиков, организованные белорусской стороной, как “цивилизованные”, однако подчеркнул, что “это не меняет сути”, так так уехать в Литву эти грузовики до сих пор не могут.

Хотя накануне было объявлено о возможности возвращения полуприцепов, президент Linava подчеркнул, что на самом деле сейчас ровным счётом ничего не происходит.

“Сейчас из-за санкций тягачи без полуприцепов не имеют права выезжать из Литвы. Как мы можем забрать полуприцепы сами по себе? Пока никак”, — пояснил Микенас проблему, почему технически литовские перевозчики не могут вернуть свои полуприцепы даже при наличии разрешения с белорусской стороны.

По его словам, в настоящее время ведётся подготовка к возможной “массовой операции” по возврату литовских грузовиков. предварительно литовские перевозчики договорились с таможней, что та пропустит через границу грузовики, зарегистрированные в Литве, даже без полуприцепов, чтобы те могли вывезти из Беларуси полуприцепы, застрявшие на территории соседней страны. Это будет возможно, если белорусские власти одобрят эту схему, однако пока, по словам Микенаса, решение белорусской стороной не принято.

Глава Linava также отметил, что если на границу разом будут отправлены все полторы тысячи грузовиков, неизбежно возникнут огромные пробки.

“Поэтому мы заранее согласовали действия с Таможенным департаментом по пропускной способности в Мядининкае и Шальчининкае”, — пояснил Микенас.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Гитанас Науседа отказался переводить вопрос с возвращением литовских фур, застрявших в Беларуси, несмотря на уже открытую границу, на политический уровень, на чём настаивает белорусская сторона. По мнению литовского политика, вопрос должен оставаться на техническом уровне, а не отдаваться на откуп дипломатам.

Между тем белорусская сторона продолжает настаивать на том, что решить сложившуюся ситуацию без участия дипломатов уже невозможно. На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой, чтобы “разрулить эту ситуацию”. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал. Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами