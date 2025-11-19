Литва откроет границу 21 ноября? Белорусские перевозчики уже начали продавать билеты

Опубликовано: 19.11.2025 07:45 , Обновлено: 19.11.2025

Белорусские компании-перевозчики, вынужденные прервать автобусное сообщение между Минском и Вильнюсом из-за закрытия погранпереходов литовской стороной, объявили о возобновлении продажи билетов по данному направлению.

Так, в пресс-службе государственного предприятия “Минсктранс” накануне вечером появилось сообщение о том, что компания планирует возобновить регулярное автобусное сообщение с Литвой (до закрытия границы компания осуществляла рейсы в Вильнюс и Каунас) и Латвию (в Ригу) уже с этой пятницы, 21 ноября .

В компании заявили, что билеты уже можно купить в кассах автовокзала “Центральный” в Минске или заказать на популярных интернет-площадках для бронирования билетов.

Другой перевозчик, компания Eurolines, с этой же даты также открыла продажу билетов на автобусы из Минска в Вильнюс. На сайте указано, что маршрут запланированных поездок пролегает через погранпункт «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), который сейчас действует в ограниченном режиме.

Скриншот с сайта Eurolines

Ранее Telegraf.news рассказал, что изначально литовское правительство постановило, что ограничения движения на границе с Беларусью продлятся до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря 2025 года. Однако после “мини-переговоров”, состоявшихся между литовскими и белорусскими погранслужбами, литовские власти поставили вопрос о возможном досрочном возобновлении работы закрытых пунктов пропуска. За это уже высказалась премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

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Планируется, что данный вопрос будет поставлен на голосование на заседании правительственной Комиссии по национальной безопасности, намеченное на 19 ноября.

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