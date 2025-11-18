ГПК Беларуси призвал на переговорах литовских коллег к равноправию и партнёрству

Опубликовано: 18.11.2025 18:21 , Обновлено: 18.11.2025

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) сообщил о ходе переговоров, которые прошли сегодня на границе с Литвой. По данным пограничников, они обсудили с литовскими коллегами «обстановку на границе и пути борьбы с противоправной деятельностью».

Беседа состоялась на территории литовского пункта пропуска Лаворишкес, а участвовали в ней заместители главных пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики.

В ГПК подтвердили, что основными темами переговоров были борьба с незаконной миграцией и контрабандой.

В свою очередь, белорусские пограничники обратили внимание, что Литва в одностороннем порядке прекратила свое участие в ряде международных соглашений с Беларусью о сотрудничестве в пограничной сфере.

Тем не менее в ГПК заявили литовским пограничникам, что готовы «к совместной работе в случае возобновления полноценного и конструктивного диалога».

«Граница должна быть местом, где происходит цивилизованное сотрудничество в духе партнерства и равноправия», — говорится в сообщении ГПК.

Что ответили литовские коллеги, в Госпогранкомитете Беларуси не сообщили. Однако в литовских СМИ появилась информация, что правительство этой страны намерено 19 ноября одобрить открытие двух пунктов пропуска.

«На самом деле, если сегодня ситуация не изменится и мы будем иметь те же результаты, что видим сегодня, то я лично поддерживаю [такое решение], но мы дождемся решения правительства, поскольку все-таки это коллегиальный орган», — заявила премьер Литвы Ругинене.

В зависимости от решения пограничные переходы могут быть вновь открыты в течение 24 часов с учетом подготовительных работ, заверила она.

По словам Ругинене, пограничные службы Литвы констатировали значительное уменьшение количества полетов контрабандных воздушных шаров с территории Беларуси.

«Это точно не из-за погоды. Прежде всего, хочу поблагодарить наши службы, которые в последние недели работали очень хорошо… Пока что с другой стороны (Беларуси — ред.) есть и позитив», — заявила глава литовского правительства.