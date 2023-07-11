Литва обвинила Беларусь в остановке движения на КПП "Мядининкай". В ГПК ответили

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Опубликовано: 11.07.2023 09:39 , Обновлено: 11.07.2023

Министерство иностранных дел Литвы направило официальному Минску ноту из-за инцидента с гражданином Пакистана на границе двух страны и прекращением движения в пункте пропуска "Мядининкай". В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) 10 июля ответили на претензии литовской стороны, подчеркнув, что лишь "действия белорусской стороны позволили не допустить дальнейшего обострения обстановки" и восстановить работу КПП.

По информации литовского издания Delfi, официальную ноту литовский МИД направил ещё 9 июля. В ней Вильнюс указал Минску на нарушенные положения соглашения 1995 года, подписанного правительствами двух стран, согласно которым “стороны должны проинформировать друг друга о приостановке движения через границу в течение 24 часов”.

В комментарии литовского МИД подчёркивалось, что литовская сторона “в очередной раз настаивала на том, чтобы белорусские органы обеспечили надлежащий контроль лиц, пересекающих государственную границу”.

В свою очередь в белорусском пограничном ведомстве заявили о том, что белорусская сторона “изначально была заинтересована в восстановлении движения через границу”, а сами пограничники “незамедлительно сообщили литовским коллегам о готовности принять иностранца в установленном порядке”.

“На протяжении суток литовские пограничники не предприняли меры по разрешению сложившейся ситуации, несмотря на то, что иностранец находился на территории их государства”, - упрекнули своих литовских коллег в ГПК Беларуси.

Там заявили, что лишь благодаря “усилиям белорусских пограничников” гражданин Пакистана, из-за которого двое суток была фактически заблокирована работа белорусского пункта пропуска Каменный Лог, “добровольно вернулся в Беларусь”.

“Действия белорусской стороны позволили не допустить дальнейшего обострения обстановки и восстановить пропуск лиц и транспортных средств через границу”, - резюмировали в ГПК.

Стала известна судьба пакистанца, из-за которого Литва закрывала ПП «Мядининкай»

Напомним, ранее глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун рассказал, что литовская сторона вынудила Беларусь принять обратно гражданина Пакистана, из-за которого закрывали пункт пропуска “Мядининкай”. По его словам, мужчина запросил у Беларуси статус беженца - сейчас его ходатайство находится на рассмотрении.

Появилось видео, как литовские пограничники выдворяют иностранца с КПП Мядининкай