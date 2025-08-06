В Беларусь прибыл эшелон с российскими подразделениями и военной техникой

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Опубликовано: 06.08.2025 10:32 , Обновлено: 06.08.2025

Минобороны Беларуси сообщило, что в Беларусь прибыли первый железнодорожный эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой. В ведомстве объяснили событие подготовкой в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025».

В белорусском Минобороны не уточнили, в каком населенном пункте или военной части расположились прибывшие. Само учение намечено на сентябрь 2025 года и находится “на завершающем этапе подготовки”.

Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Павел Шебеко заявил, что российских военных приветствовали в “торжественной обстановке”.

«В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов. Подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации», - повторил ранее не раз сказанное ранее белорусский полковник.

В Минобороны Беларуси также привели слова неназванного российского военнослужащего из числа прибывших, который заявил, что военный союз России и Беларуси имеет важное значение “при текущих угрозах”. “С началом СВО это вошло в разряд первоочередных задач”, - сказал российский военный.

По его словам, особенностью “Запада-2025” станет отработка маневренности развертывания войск».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские военные оставили за собой право переместить часть подразделения в рамках будущих учений “Запад-2025” ближе к западным границам. В каком случае может быть принято такое решение, 23 июля подробно объяснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

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