«У нас конфискуют транспорт» - Литовские перевозчики пожаловались на проблемы с оплатой стоянок в Беларуси

Опубликовано: 14.11.2025 08:04 , Обновлено: 14.11.2025

Вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Олег Тарасов рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться водителям и владельцам фур, застрявшим в Беларуси из-за закрытой литовской границы. Перевозчики опасаются, что могут остаться без своих транспортных средств - их попросту могут конфисковать за неуплату за пользование стоянками, куда свезли большинство грузовиков по требованиям белорусских властей.

Согласно оценке Linava, на границе Беларуси с Литвой могли застрять порядка 4,5 тысячи литовских грузовиков и полуприцепов. Часть из них остаются на стоянках, часть — на частных территориях. По данным Linava, ещё порядка 500 транспортных средств не включены в эту статистику - это польские полуприцепы, официально зарегистрированные в Литве.

Тарасов рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться литовским водителям из-за закрытой границы. Так, чтобы перегнать фуры на новые места стоянки, перевозчикам пришлось вновь отправлять в Беларусь уже уехавших водителей. Въезжать в страну приходится через Польшу, делая крюк в тысячу километров. При этом билетов на автобусы, по словам Тарасова, не хватает.

Ситуацию усугубляют финансовые ограничения: белорусским компаниям, которые находятся под санкциями Евросоюза и США (в частности, компании “Белтаможсервис”), невозможно напрямую перечислить средства от литовских предприятий, а банки обеих стран не проводят банковские переводы.

“Шестой пакет санкций. Платить литовские предприятия не могут. Перевести эти деньги литовские предприятия тоже не могут. Банки Литвы и Беларуси не взаимодействуют. Переводы не проводятся. Кредитными и банковскими картами расплатиться в Беларуси нельзя. Деньги наличные везти нельзя, потому что таможня постановила, что только 60 евро можно провезти через границу. Мы в патовой ситуации. Если мы не заплатим, когда всё откроется, у нас конфискуют транспорт”, — описал положение литовских перевозчиков вице-президент Linava.

Он также подтвердил, что белорусские власти уже начали принудительно перегонять транспорт на охраняемые стоянки: львиную долю грузовиков перегнали добровольно буквально за два дня. Ещё около 200 грузовиков и 200 полуприцепов остаются под угрозой эвакуации.

“В “Вороново” на одну базу, где стояли полуприцепы, подогнали КАМАЗ, и этим КАМАЗом полуприцепы согнали в неизвестном направлении. Руководителя предприятия не было на месте, водителей тоже нет. Просто взяли и согнали”, — рассказал Тарасов.

“Не можем гарантировать, что не будет протестов и блокирования улиц”

Несмотря на все сложности, Тарасов сообщил, что Linava отказалась от идеи организации забастовки на литовской стороне границы с Беларусью - соответствующее решение было принято на недавнем съезде перевозчиков.

“Ассоциация не будет организовывать протесты. Мы протягиваем руку помощи нашему правительству, чтобы это всё было не ультимативно. Мы за диалог и просим правительства учесть наши проблемы, как можно быстрее разрешить ситуацию”, — процитировало Тарасова литовское агентство LRT.

Тем не менее, вице-президент Linava не стал исключать вероятности того, что недовольные развитием ситуации на границе перевозчики сами не выйдут на протест.

“Мы не можем влиять на наших перевозчиков. Если организуется группа, которая будет недовольна тем, как продвигается решение, мы не можем гарантировать, что не будет протестов и блокирования улиц”, — предупредил он.

Между тем, как ранее рассказал Telegraf.news, Министерство иностранных дел Литвы передало в Еврокомиссию пакет предложений по введению новых санкций в отношении Беларуси из-за пограничного кризиса. В Еврокомиссии уже отреагировали.

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