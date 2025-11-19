Кабмин Литвы согласился досрочно открыть погранпункты на границе с Беларусью

Опубликовано: 19.11.2025 15:01 , Обновлено: 19.11.2025

Кабинет министров Литвы на заседании в среду, 19 ноября, принял решение согласовать досрочное открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Они работают с ограничениями с конце октября.

Литовский портал LRT сообщил, что правительство страны решило принять во внимание рекомендации Комисси по национальной безопасности. Накануне она пришла к выводу о том, что “обстоятельства” на границе с Беларусью изменились и введённые 29 октября ограничения на пересечение государственной границы через Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) больше не нужны.

В результате, как объявил на сегодняшнем заседании министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс, ограничения посчитали целесообразным отменить “в целях обеспечения внутренней безопасности”.

Точные сроки открытия литовских пунктов пропуска пока не сообщаются. В белорусских ведомствах пока также не заявляли о получении какой-либо информации об отмене ограничений на пограничное движение.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что пограничные переходы могут быть вновь открыты в течение 24 часов, с учетом подготовительных работ. При этом она предупредила, что даже в случае их досрочного открытия литовские власти оставляют за собой право закрыть их обратно при изменении ситуации на границе. Ругинене напрямую увязала этот процесс с появлением на границе воздушных шаров с контрабандой.

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Тем временем белорусские компании-перевозчики, вынужденные прервать автобусное сообщение между Минском и Вильнюсом из-за закрытия погранпереходов литовской стороной, объявили о возобновлении продажи билетов по данному направлению. Судя по их данным, компании смогут возобновить регулярное автобусное сообщение с Литвой уже с этой пятницы, 21 ноября.

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