Литовские спецслужбы предупредили проживающих в стране белорусов о готовящихся «насильственных нападениях»

Опубликовано: 23.04.2025 15:14 , Обновлено: 23.04.2025

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупредил проживающих в стране белорусов о том, что они, по мнению местной контрразведки, могут стать объектом "насильственного нападения" со стороны российских и белорусских спецслужб. Последних литовское ДГБ обвинил в попытках "разжечь межэтническую напряженность между литовским обществом и новой белорусской диаспорой" и "усилить чувство незащищенности" в Литве.

“Это попытка сформировать образ Литвы как ксенофобского государства”, - заявили в ДГБ, сообщив, что в ходе “контрразведывательных расследований” якобы раскрыли планы российских и белорусских спецслужб по “насильственным нападениям” на своих же граждан.

При этом в литовском ДГБ утверждают, что речь идёт не о теоретических планах, а уже зафиксированных попытках таких нападений на проживающих в Литве белорусов, а также о попытках вербовки самих литовцев на выполнение определённых заданий, связанных с подстрекательством и разжиганием национальной розни в стране. В ведомстве заявили, что за подобные задания иностранные спецслужбы порой предлагают существенные вознаграждения - до нескольких тысяч евро.

Деятельность российских и белорусских спецслужб в Литве в целом в ДГБ оценили как “интенсивную и агрессивную”, поэтому самих литовцев в ведомстве предупредили, что сотрудничество с этими спецслужбами “несовместимо с интересами национальной безопасности Литвы” и пригрозили административной или уголовной ответственностью.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя новый отчёт ДГБ, заявил, что эта информация - “не новость сегодняшнего дня” и подчеркнул, что опасаться следует не уже имеющейся информации, а того, что контрразведке неведомо.

“Мы не должны бояться той информации, которую мы знаем, мы должны бояться той информации, которую мы не знаем”, — процитировало литовского лидера издание LRT.

В Беларуси данную информацию пока никак не комментировали, однако ранее белорусские спецслужбы, наоборот, обвиняли литовских коллег в попытках вербовки белорусов для получения информации, которую потенциально можно было бы использовать для планирования диверсий.

Так, как ранее сообщал Telegraf.news, в марте этого года Гродненский областной суд приговорил бывшего сотрудника белорусской таможни к 9 годам тюрьмы и крупному штрафу (500 базовых величин, что на сегодня составляет 21 тыс. рублей), признав виновным в сотрудничестве со спецслужбами Литвы.

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А в конце прошлого года начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что действия властей Польши и Литвы и вовсе могут рассматриваться “как содействие терроризму”.

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