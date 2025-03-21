Белорусского таможенника осудили на 9 лет, обвинив в работе на спецслужбы Литвы

Опубликовано: 21.03.2025 08:30 , Обновлено: 21.03.2025

Гродненский областной суд приговорил бывшего сотрудника белорусской таможни к 9 годам тюрьмы и крупному штрафу (500 базовых величин, что на сегодня составляет 21 тыс. рублей), признав виновным в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. Подробности этого уголовного дела рассказал начальник Следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

В очередном документальном фильме гостелеканала ОНТ, показанном в вечернем эфире 20 марта, Бычек рассказал о деле Дмитрия Скубилова. По информации телеканала, до уголовного разбирательства Скубилов работал на Ошмянской таможне, отвечал за оформление транспорта. При этом у мужчины был вид на жительство в Литве, где у него осталась семья - жена и двое малолетних детей, поэтому он постоянно ездил , туда, фактически живя на две страны.

В какой-то момент белорусский КГБ заподозрил мужчину в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности Литвы. По словам Бычека, мужчина “по заданию иностранной спецслужбы” собирал “чувствительную информацию” об особенностях охраны государственной границы Беларуси, работы на пограничных пунктах пропуска, проверках транспорта, а также о передвижениях военной техники, пограничной инфраструктуре.

В сферу интересов мужчины, по данным КГБ, также входили другие стратегические объекты, например, белорусская атомная станция и то, как её охраняют. Авторы документального фильма предположили, что данная информация могла быть использована иностранными спецслужбами для планирования диверсий.

Кроме того, по словам Бычека, Скубилов также “предпринимал попытки сбора информации” о бывших и действующих сотрудниках силовых ведомств Беларуси - КГБ, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета и других. По мнению КГБ, эту информацию Скубилов собирал для “последующего вербовочного изучения” этих людей

В результате, как следует из сюжета гостелеканала, Скубилова осудили по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса - за измену государству.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что действия властей Польши и Литвы могут рассматриваться “как содействие терроризму”.

КГБ Беларуси обвинил Польшу и Литву в «содействии терроризму»

Между тем, в самой Польше прокуратура в прошлом ноябре обвинила в шпионаже 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец Беларуси занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?