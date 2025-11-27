Литовские депутаты в Европарламенте разошлись в позиции по Беларуси. Ждать новых санкций или диалога МИДов?

Опубликовано: 27.11.2025 08:17 , Обновлено: 27.11.2025

Европейский парламент 26 ноября провёл в Страсбурге дебаты, на которых обсуждалась в том числе и реакция Европейского союза на ситуацию с нарушением воздушного пространства на границе Беларуси с Литвой. Однако сами литовские депутаты разошлись в оценке происходящего - кто-то призывал к введению новых санкций против Минска, кто-то, наоборот, раскритиковал Вильнюс за отказ от диалога с белорусским МИДом.

Заместитель председателя Европейской комиссии Роксана Мынзату в целом ситуацию на восточных границах ЕС оценила как “систематическую гибридную кампанию”. Речь не только проблеме контрабандных воздушных шаров, с которыми усиленно борются в последние месяцы литовские власти, но и с беспилотниками, периодически залетающими с востока на территорию других стран ЕС — Польши, Дании, Бельгии и других.

В связи с этим большинство выступивших на дебатах депутатов Европарламента высказались за усиление обороны восточной границы ЕС и активному противодействию любым гибридным атакам, передало литовское издание LRT. Однако в оценке действий самих литовских властей в этом деле литовские же евродепутаты резко разошлись.

Большинство из них, к примеру Раса Юкнявичене, член партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», призвали ЕС ввести новые санкции против Беларуси, заявив, что это “единственный язык, который понимает Минск”.

Но нашлись и прямо противоположные голоса среди литовских евродепутатов, которые, наоборот, настаивали на дипломатическом диалоге с Минском. Так, евродепутат Пятрас Гражулис в открытую обвинил «высших должностных лиц литовских правоохранительных органов» в получении прибыли от контрабанды на границе с Беларусью, а официальный Вильнюс - в уклонении от дипломатического решения проблемы.

“Лукашенко просит: давайте создадим рабочую группу на высшем уровне и решим эти проблемы. Вы отказываетесь, вы не на том уровне”, - посетовал Гражулис.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Гитанас Науседа отказался переводить вопрос с возвращением литовских фур, застрявших в Беларуси, несмотря на уже открытую границу, на политический уровень, на чём настаивает белорусская сторона. По мнению литовского политика, вопрос должен оставаться на техническом уровне, а не отдаваться на откуп дипломатам.

Науседа отказался переводить вопрос с границей Беларуси на уровень МИД

Между тем белорусская сторона продолжает настаивать на том, что решить сложившуюся ситуацию без участия дипломатов уже невозможно. На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой, чтобы “разрулить эту ситуацию”. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами