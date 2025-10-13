"Политические заявления были" - В Минсктрансе рассказали, сняли ли США санкции с "Белавиа" в реальности

Опубликовано: 13.10.2025 10:47 , Обновлено: 13.10.2025

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб рассказал, последовали ли реальные шаги за политическими заявлениями властей США о снятии санкций с национального авиаперевозчика "Белавиа".

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Голуб заявил, что для практического снятия западных санкций с “Белавиа” “осталось решить технические вопросы”.

“Политические заявления были - мы направили соответствующие запросы по всем направлениям, начиная с банковских направлений, в авиационно-технические направления (это поддержка, летная годность авиакомпании Boeing), сейчас ждем от них ответа”, - заявил представитель белорусского Минтранса.

Он выразил уверенность в том, что те самые “технические вопросы” будут разрешены “в ближайшее время” и объяснил, что западные санкции влияют на поддержание лётной годности белорусских воздушных судов, проведению расчетов компании, а также не дают “Белави” “начать работать по каким-то направлениям”.

“Поэтому надеемся, что политическая воля, которая была озвучена, принятое решение на самом высоком уровне, поспособствуют и выходу санкционных ограничений, которые наложены совершенно незаконно на нашу страну”, - заявил Голуб.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Минфин США в сентябре этого года разрешил проводить транзакции с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и её дочерними структурами. Это стало юридическим подтверждением заявлений, сделанных ранее американским представителем Джоном Коулом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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При этом генеральной лицензией Минфина не предусмотрена разблокировка какой-либо собственности или активов компании и устранение иных ограничений. Частичное снятие санкций с “Белавиа” недавно прокомментировал также глава МИД Литвы Кястутис Будрис, дав свой прогноз о том, пойдет ли Евросоюз по пути США и отменит ли хотя бы часть ограничений для национального авиаперевозчика Беларуси.

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