Латвия ввела запрет на полёты беспилотников у границы с Беларусью

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Опубликовано: 14.10.2023 16:54 , Обновлено: 14.10.2023

Агентство гражданской авиации Латвии объявило о введении ограничений на использование воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Ограничения вступят в силу 16 октября и будут действовать до 31 декабря 2023 года.

“Ограничения на использование воздушного пространства установлены от Лаудери вблизи приграничной зоны России до Медуми вблизи приграничной зоны Литвы, включая такие города, как Дагда, Краслава и часть Даугавпилса”, - сообщили в Агентстве.

Фото: Агентство гражданской авиации Латвии

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся для “успешного обеспечения беспрепятственного выполнения задач Национальных вооруженных сил”, которые связаны с использованием пилотируемой авиации и беспилотной авиации на латвийско-белорусской границе.

По новым правилам в обозначенной зоне беспилотным летательным аппаратам и дронам запрещено будет летать на высоте “от земли до 2895 метров” без получения соответствующего разрешения уполномоченных органов. Запрос на использование беспилотников или дронов необходимо будет направлять как минимум за день до предполагаемого полёта.

Игнорирование новых требований грозит нарушителям штрафом - от 150 до 1000 евро для физических лиц, от 500 до 2500 евро - для юридических лиц.

Напомним, правительство Латвии приняло решение с 19 сентября закрыть КПП «Силене — Урбаны» на границе с Беларусью, аргументировав это «соображениями безопасности» и ссылаясь на «большое количество случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимость перераспределения ресурсов».

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В свою очередь президент Латвии Эдгар Ринкевич 26 сентября во время встречи с министром обороны Германии сообщил, когда готов полностью закрыть границу с Беларусью.

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