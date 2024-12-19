Латвия продлила усиленный режим охраны границы с Беларусью ещё на полгода

Опубликовано: 19.12.2024 11:06 , Обновлено: 19.12.2024

Кабинет министров Латвии 18 декабря продлил действие усиленного режима охраны границы с Беларусью. Его продлили как минимум на полгода - до 30 июня 2025 года.

По решению правительства, в усиленном режиме пограничники будут работать в четырёх уездах:

Лудзенском,

Краславском,

Аугшдаугавском,

Даугавпилсском.

“Решение принято в целях обеспечения нерушимости государственной границы и предотвращения угроз государству и недопущения въезда лиц в страну в не предназначенных для этого местах, а также пресечения таких попыток”, - аргументировали данный шаг в Министерстве внутренних дел Латвии.

В ведомстве также поделились статистикой случаев пресечения нелегальной миграции на границе с Беларусью. По данным латвийского МВД, с 1 января по 17 декабря 2024 года они зафиксировали 5388 попыток незаконного пересечения государственной границы. Там заявили, что “миграционное давление остается постоянным”, несмотря на возведённое на латвийско-белорусской границе ограждение.

Латвия попросила Литву и Эстонию о помощи с охраной границы с Беларусью. Что известно?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Министерство обороны Латвии направило мобильные группы зенитчиков, развернуло ПВО и задействовало специальные радары для обнаружения беспилотников и ЗРК ближнего действия RBS-70 в приграничных регионах Латгалии, граничащей с Беларусью и Россией. Как пояснил глава ведомства Андрис Спрудс, это потребовалось из-за “повышения уровня гибридных угроз” со стороны восточных соседей.

Минобороны Латвии направило мобильные группы зенитчиков и развернуло ПВО на границе с Беларусью