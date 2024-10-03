Минобороны Латвии направило мобильные группы зенитчиков и развернуло ПВО на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.10.2024 09:16 , Обновлено: 03.10.2024

Министерство обороны Латвии направило мобильные группы зенитчиков, развернуло ПВО и задействовало специальные радары для обнаружения беспилотников и ЗРК ближнего действия RBS-70 в приграничных регионах Латгалии, граничащей с Беларусью и Россией. Об этом сообщил глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс.

Спрудс заявил об усилении противовоздушной обороны в Латгалии на фоне “повышения уровня гибридных угроз” со стороны восточных соседей после инцидента с российским беспилотником, который упал на территории Резекненского района страны в начале сентября.

“Мы направили мобильные боевые группы ВВС, вооруженные зенитными ракетами, на границе разместили специальные радары, пригодные для обнаружения беспилотников”, - сообщил министр обороны на своей официальной страничке в соцсети X.

Он также сообщил, что в “операциях по противовоздушной обороне” в приграничных районах Латвия задействовала не только профессиональных военных, но и служащих “национальной обороны”. Насколько велика численность направленных на границу подразделений, в Минобороны не сообщили, подчеркнув, что речь идёт о мобильных группах, а также об аналогичных резервных группах, которые “в случае необходимости могут быть быстро мобилизованы для выполнения задач” на границе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что спустя неделю после инцидента с российским беспилотником Министерству обороны Латвиипришлось поднимать в небо военные истребители из-за обнаружения “неопознанного летающего объекта”, который засекли военно-воздушные силы страны на территории Краславского района, граничащего с Витебской областью Беларуси. Впоследствии оказалось, что “нарушителем границы” стала всего лишь стая птиц.

Латвия подняла в воздух истребители из-за НЛО на границе с Беларусью