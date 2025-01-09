Латвия предупредила белорусов об изменении правил въезда. За что можно получить штраф до 2000 евро?
Комиссия по национальной безопасности Латвии подготовила и подала в Сейм поправки к закону «Об иммиграции», согласно которым перед въездом в страну белорусам нужно будет предоставлять информацию о цели визита. Тоже самое касается россиян, армян, казахов и других жителей стран СНГ.
Если законопроект утвердят, перед въездом в Латвию белорусов обяжут предоставлять информацию о:
- цели поездки,
- времени и месте пребывания,
- маршруте,
- контактной информации,
- занимаемых должностях.
[info_b]Напомним, на сегодняшний день на белорусско-латвийской границе работает только один пункт пропуска — «Григоровщина» («Патерниеки»).[/info_b]
Также в списке необходимой информации значатся сведения о том, был ли человек кандидатом на выборах. Планируется, что исключение сделают лишь для граждан СНГ с дипломатическим иммунитетом и тех, кто выполняет “краткосрочные официальные функции”. За предоставление ложных сведений или отказ от их них предусмотрен штраф до 2000 евро.
[info_b]Напомним, на сегодняшний день в СНГ входят Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также де-юре Молдова и Украина, которые ранее заявили о намерении выйти из объединения.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что Латвия ввела обязательное декларирование транспорта до въезда в страну с 1 января. Мера распространяется на авто, зарегистрированные за пределами страны. Исключение — машины из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии.
Латвия обязала декларировать авто не из ЕС до въезда в страну. Какой штраф за нарушение?
Также мы рассказывали, что власти Латвии 18 декабря продлили действие усиленного режима охраны границы с Беларусью. Ожидается, что меры будут действовать ещё как минимум полгода — до 30 июня 2025 года.
Латвия продлила усиленный режим охраны границы с Беларусью ещё на полгода