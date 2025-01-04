Латвия обязала декларировать авто не из ЕС до въезда в страну. Какой штраф за нарушение?

Опубликовано: 04.01.2025 11:54 , Обновлено: 04.01.2025

Латвия ввела обязательное декларирование транспорта до въезда в страну с 1 января. Мера распространяется на авто, зарегистрированные за пределами Латвии. Исключение - машины из стран Евросоюза (ЕС), Европейской экономической зоны и Швейцарии.

О нововведении [link href=“https://daugavpils.mfa.gov.by/ru/embassy/entryprocedure/b30711f270ee115f.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе. Декларировать транспорт до въезда в Латвию нужно на портале электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения страны (CSDD) – [link href=“https://e.csdd.lv/” target=“_blank” rel=“noopener”] e.csdd.lv [/link].

При этом, как утверждают в консульстве (информацию также [link href=“https://t.me/customs_bel/6527” target=“_blank” rel=“noopener”] разместил [/link] в своем Telegram-канале Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси), новое требование не касается транспорта, который:

принадлежит человеку с иммунитетами и привилегиями по нормам международного права, обязательными для Латвии,

принадлежит тому, кто отправляется в краткосрочную поездку, в том числе транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству либо международной организации.

За использование незадекларированного авто на территории Латвии пригрозили штрафом от 55 до 140 евро (от 199 до 507 белорусских рублей) для водителя.

Теперь точно. Сейм Латвии обязал вывезти или переоформить авто, зарегистрированные в Беларуси. В какой срок?

Судя по [link href=“https://e.csdd.lv/trvalstutldeklar” target=“_blank” rel=“noopener”] форме [/link] на портале электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии, для декларирования нужно будет указать:

марку и модель авто,

страну регистрации транспорта,

его регистрационный номер,

имя, фамилию, латвийский идентификационный номер (при его наличии) владельца машины или водителя,

его дату рождения и адрес электронной почты,

период, когда транспорт будет использоваться в Латвии.

Процедура бесплатная.

Ранее Telegraf.news писал, что Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков «Линава» сообщила об ограничении по ввозу топлива в баках коммерческих фур с 1 января 2025 года при въезде в Латвию.

Не более 200 л в баке. Латвия ограничила ввоз топлива коммерческими фурами