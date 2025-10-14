Кубраков призвал ставить больше камер в белорусских городах - "Мелочей не бывает"

Опубликовано: 14.10.2025 16:49 , Обновлено: 14.10.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков провёл оперативное совещание в Гомеле, где призвал сотрудников органов чаще обмениваться информацией. А также заявил о сложной ситуации на границе Гомельской области.

“Складывающаяся общественно-политическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, в частности на ее южных рубежах, требует от нас постоянной готовности личного состава к выполнению задач в особых условиях”, — заявил Иван Кубраков.

МВД опровергло «налёт» российских военных на несуществующий ювелирный магазин в Бресте

При этом глава МВД призвал подчинённых не забывать, что в сфере безопасности не существует незначительных деталей. Кубраков напомнил, что “малейшие просчёты” могут привести к серьёзным последствиям.

Больше камер и реформа ВВ

Одной из ключевых тем совещания стало техническое оснащение органов внутренних дел. Иван Кубраков призвал милицию активно развивать системы видеонаблюдения в населённых пунктах. К тому же, он поручил совершенствовать деятельность спецподразделений.

Согласно его рекомендации, командующий внутренними войсками Беларуси (ВВ) должен пересмотреть структуру войсковой части 5525, располагаемой на Гомельщине, и при необходимости подготовить ходатайство о внесении изменений в Указ о внутренних войсках МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии УВД Минского облисполкома 18 февраля потребовал от милиции “сделать акцент” на работе с одной категорией белорусов. Глава ведомства поручил дойти до каждого из них.

Кубраков потребовал «дойти до каждого» такого белоруса