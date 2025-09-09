МВД опровергло «налёт» российских военных на несуществующий ювелирный магазин в Бресте

📷 Фото

Опубликовано: 09.09.2025 19:19 , Обновлено: 09.09.2025

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о фейковой рассылке, которая во вторник поступала на электронные ящики различных учреждений. В письмах, отправленных якобы от имени министра Кубракова, сообщалось о разбойном нападении на ювелирный магазин в Бресте, которое совершили двое российских военнослужащих.

«Указанные сообщения являются фейковыми! Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе», — сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

В распространяемом письме подробно кто-то “от имени Министра внутренних дел” подробно описал вымышленный инцидент, привёл имена, приметы и фотографии якобы разыскиваемых, а также объявил о введении плана «Перехват». В “ориентировке” указано, что нападавшие скрылись на автомобиле УАЗ с нехарактерными для Беларуси госномерами в направлении несуществующей трассы А-243 «Брест-Ковель» либо пунктов пропуска на границе с Польшей.

Отметим, ювелирного магазина «Золотой стандарт», как и любого другого, по указанному адресу в Бресте (улица Шоссейная, 2) не существует — это промзона, где расположены склады и овощебаза.

[link href=“https://yandex.by/maps/153/brest/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“color:#eee;font-size:12px;position:absolute;top:0px;”] Брест [/link][link href=“https://yandex.by/maps/153/brest/?l=stv%2Csta&ll=23.706755%2C52.111843&panorama%5Bdirection%5D=20.247888%2C-0.680412&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=23.705295%2C52.111328&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17.71” style=“color:#eee;font-size:12px;position:absolute;top:14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

К тому же рассылка велась с почтового ящика, зарегистрированного на бесплатном российском сервисе Mail.ru, что нехарактерно для официальной переписки госорганов.

Ведомство также в очередной раз напомнило об уголовной ответственности за распространение фейковой информации, которая может привести к панике или разжиганию межнациональной вражды.

МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?