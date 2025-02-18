Кубраков потребовал "дойти до каждого" такого белоруса

Опубликовано: 18.02.2025 17:01 , Обновлено: 18.02.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании коллегии УВД Минского облисполкома 18 февраля потребовал от милиции "сделать акцент" на работе с одной категорией белорусов. Глава ведомства поручил дойти до каждого из них.

“Иван Владимирович сделал акцент на работе с лицами, употребляющими наркотики. Дойти нужно до каждого!” - [link href=“https://t.me/pressmvd/15991” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале МВД Беларуси.

Фото: МВД Беларуси

Также, по видению Кубракова, нельзя ослаблять профилактику киберпреступлений. Глава МВД поручил рассказывать населению - особенно одиноким пожилым людям - об уловках мошенников в интернете разными методами, в том числе привлекая участковых инспекторов милиции.

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Кубраков на совещании в ГУВД Мингорисполкома 17 февраля анонсировал “внеплановые отработки” милиции во всех районах столицы. Мы посмотрели, на кого решили организовать рейды правоохранители.

Кубраков анонсировал «внеплановые отработки» милиции в Минске. На кого рейды?

Также мы рассказывали, что на телеканале «Беларусь 4. Гродно» показали рейды милиции вместе с сотрудниками МЧС по «проблемным адресам» в Октябрьском районе областного центра. Telegraf.news узнал, к кому именно правоохранители решили прийти в гости.

На гродненском ТВ показали рейды милиции по «проблемным адресам». Кому приготовиться?