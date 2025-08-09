ГУБОПиК со спецназом задержали в Минске 70 нелегалов

Опубликовано: 09.08.2025 09:44 , Обновлено: 09.08.2025

Группу из 70 нелегальных мигрантов задержали в столице сотрудники 10-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) по Минской области. Силовую поддержку при задержании оказывали отряды спецназначения внутренних войск МВД.

По данным правоохранительных органов, нелегалы не рассчитывали задерживаться в Беларуси надолго, а планировали перебраться в страны Евросоюза. С временным проживанием и трудоустройством на территории Республики им предположительно помогала семейная пара - 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. Обоих также задержали в рамках нынешней операции.

Согласно информации МВД, семейная пара (ранее судимые, но не уточняется, по каким статьям) занималась таким незаконным “содействием” нелегалам с мая по июль 2025 года и получали за свои услуги денежное вознаграждение - от 50 до 100 долларов с каждого человека.

Следователи уже возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. По этой статье супругам, которых в настоящее время поместили в изолятор временного содержания, может грозить до 7 лет лишения свободы.

Что же до самих нелегалов, то, как сообщил начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Анатолий Лопатин, их в ближайшее время должны выдворить из страны. Всего с начала года из Беларуси уже выдворили почти 3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.

Так, в мае этого года, как ранее сообщал Telegraf.news, в УВД Миноблисполкома заявили о задержании 19 граждан Афганистана и Пакистана, которые, как утверждают в ведомстве, намеревались нелегально пересечь западную границу Беларуси.

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