Кто от Беларуси поедет на похороны Папы Франциска? Туда пообещали явиться Трамп и не только

Опубликовано: 22.04.2025 08:45 , Обновлено: 22.04.2025

Президент США Трамп объявил в своей соцсети Truth, что посетит похороны папы Франциска. Возможно, это станет первой международной поездкой Трампа с начала его второго президентского срока. Издание Axios сообщило, что поминки понтифика соберутся официальные лица со всего мира.

Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Его похороны должны состояться через четыре-шесть дней после смерти. Служба традиционно проходит на площади Святого Петра. Но официальной информации пока не поступало.

В понедельник, через несколько часов после объявления о том, что Франциск скончался, кардиналы со всего мира начали собираться в Ватикане, чтобы похоронить понтифика и подготовиться к выбору его преемника.

Вызванные в Рим кардиналом Джованни Баттистой Ре, деканом Коллегии кардиналов, они должны провести свою первую встречу в 9 часов утра во вторник в зале синода. Именно кардиналы решат, когда именно останки Франциска следует перенести в собор Святого Петра, где они будут выставлены на всеобщее обозрение перед его похоронами. Церемония может состояться уже в среду.

Погребение Папы римского обычно происходит через четыре-шесть дней после его смерти, а погребальные обряды и сопутствующие им сложные ритуалы длятся около девяти дней.

На заупокойной службе в Ватикане будут присутствовать политические и религиозные лидеры со всего мира. Не исключено присутствие и тех, кто находится по санкциями на данный момент.

Известно, что кроме Трампа на похороны понтифика изъявил желание приехать британский принц Уильям. Естественно, на церемонию прибудут лидеры европейских стран и их представители.

Кто будет представлять Беларусь на похоронах в Ватикане, пока неизвестно. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выказал соболезнования в связи с кончиной Папы Римского. “С чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы римского Франциска”, - говорится в сообщении его пресс-службы.

Буквально за три недели до кончины Папы Франциска власти Беларуси сменили формат своего диппредставительства в Ватикане. Целого замминистра МИД Юрия Амбразевича назначили чрезвычайным и полномочным послом Беларуси при Святом Престоле. До этого момента посольства Беларуси в Ватикане не было с 2002 года.

Таким образом, как минимум один белорусский чиновник с дипломатическим статусом может посетить церемонию. Однако не исключено, что на похороны захотят прилететь сам Александр Лукашенко или кто-то из министров или представителей Администрации презеидента. Для этого, однако, властям Беларуси придется согласовывать визит с Европой и даже США, которые ввели санкции в отношении президента Беларуси.

Впрочем, в ТГ-канале, предположительно близком к Министерству иностранных дел Беларуси, появился загадочный пост, который можно трактовать в том числе как намёк на возможное «воскрешение диалога» Беларуси с Западом. Инструментом для этого посыла послужила фотография, сделанная, как отмечается, в Израиле.

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