Кто станет новым Папой римским? Эксперты назвали основных кандидатов. Один бывал в Беларуси

Опубликовано: 21.04.2025 15:02 , Обновлено: 21.04.2025

После смерти Папы Франциска в 2025 году католический мир ждет нового Папу. Конклав кардиналов решит, кто возглавит церковь в ближайшее время. В список papabili входят 12 кардиналов-кандидатов. У кого большие шансы занять кресло понтифика?

[inf]Папабиле (от итальянского «papabili», что означает « те, кто могут стать папой » - ред.) — термин, используемый для названия списка кардиналов, которые считаются реальными кандидатами на занятие папского престола во время конклава.[/inf]

Термин не является официальным — его чаще всего используют СМИ, ватиканисты и церковные комментаторы, анализируя расстановку сил среди кардиналов и возможные сценарии избрания нового Папы.

А в это время смерть Папы Римского запустила четко спланированную последовательность действий, призванных обеспечить непрерывность функционирования Католической церкви и достойное прощание с ее лидером.

Сразу после подтверждения смерти начинаются строго определенные ритуалы — тело переносят в собор Святого Петра. А лицо, исполняющее обязанности камерленго, трижды произносит имя папы и касается его лба серебряным молотком, что символически подтверждает смерть главы Церкви.

[inf]Камерленго (итал. camerlengo, лат. camerarius) — одна из высших придворных должностей при Святом Престоле. Должность камерленго имеет светские административные функции, среди которых выделяются управление финансами и имуществом Папского Престола. Камерленго возглавляет Апостольскую Палату (Camera Apostolica). Генеральный Администратор Папского Двора и суперинтендант собственности и доходов Папского престола. Пост камерленго занимает всегда только кардинал.[/inf]

Камерленго, в настоящее время американский кардинал Кевин Фаррелл, среди прочего, уничтожает папское кольцо Рыбака и координирует подготовку к конклаву , т. е. выборам нового Папы ( кто правит Ватиканом после смерти Папы? ).

Конклав начинается через несколько дней после похорон и проводится в строгой секретности — кардиналы-выборщики запираются в Сикстинской капелле и голосуют до тех пор, пока не будет избран новый глава Церкви , в соответствии с многовековой процедурой и точным протоколом.

[inf]Папское кольцо призвано напоминать о том, что понтифик является наследником апостола Петра, первого Папы римского, который по роду занятий был рыбаком. На кольце Пётр изображён забрасывающим рыбацкую сеть с лодки. Для вновь избранного папы изготавливается новое кольцо, как правило, золотое, на которое наносится его имя.[/inf]

Кто может стать новым Папой римским?

Одним из наиболее вероятных кандидатов среди всех в papabili является еардинал Пьетро Паролин (родился 17 января 1955 года, Скьявон, Италия). На данный момент он занимает пост государственного секретаря Святого Престола с 2013 года. Его дипломатический опыт включает работу в Мексике и Нигерии. Он также бывал в Беларуси, где встречался с министром иностранных дел и президентом.

Паролин является умеренным сторонником линии Франциска, его хвалят за прагматизм, хотя и критикуют за отсутствие пастырской заботы. Он может оказаться фаворитом на конклаве.

Конкурентом госсекретаря Ватикана может стать кардинал Маттео Мария Дзуппи. Архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции. Известный как «уличный священник», он принимает активное участие в жизни общины Святого Эгидия.

Дзуппи, посланник Франциска в Украине в 2023 году, прогрессивен и открыт для диалога, что делает его кандидатом на продолжение нынешнего курса Церкви.

Его преданность делу помощи бездомным и мигрантам, а также его работа ради мира в странах Африки к югу от Сахары снискали ему уважение среди верующих и церковной иерархии. Дзуппи также является автором многочисленных публикаций по духовности и социальному диалогу, в которых заметен его интеллектуальный подход.

Впрочем, не стоит исключать из гонки ещё 10 основных кандидатов. В ближайшее время мир узнает имя нового Папы.