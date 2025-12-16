Когда Польша пустит пассажирские поезда в Беларусь? Есть ответ МВД

Опубликовано: 16.12.2025 15:12 , Обновлено: 16.12.2025

В Польше заговорили о возможном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью и открытии железнодорожных переходов Кузница-Гродно и Тересполь-Брест в том числе для пассажирских поездов. Условия для этого озвучили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.

Официальный ответ Департамента по связям со СМИ Министерства внутренних дел и администрации на запрос о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Беларусью на днях опубликовало профильное польское издание rynek-kolejowy.pl.

Издание отметило, что недавнее возобновление работы пограничных переходов в Кузнице стало важным событием в том числе для поляков, проживающих в Гродненской области Беларуси. Не менее долгожданным для них является и потенциальное возобновление пассажирских перевозок по железной дороге на этом направлении, отметило издание.

Однако в польском МВД этот процесс напрямую увязали с процессом “снижения угрозы массовой миграции”. Никаких конкретных сроков возможного возобновления пассажирского сообщения с Беларусью по железно дороге в ведомстве не озвучили, заявив лишь о своей “решимости” добиться полного прекращения пограничных инцидентов и “провокаций” с посягательством на “техническую безопасность” государственной границы.

Пока, как заявили в МВД, Польша “не может возобновить железнодорожное пограничное движение”. “Для нашего министерства безопасность Польши и поляков имеет первостепенное значение”, – заявили в ведомстве.

Комментируя недавнее открытие двух дополнительных автомобильных погранпунктов, в МВД заявили, что это стало возможным лишь благодаря модернизации физических и электронных барьеров на польско-белорусской границе.

“Мы достигли очень высокого уровня эффективности пограничного контроля. Выполнение этих условий позволило нам оправдать ожидания общественности, особенно предпринимателей, включая перевозчиков, и людей, путешествующих на работу из Беларуси в Польшу”, — говорится в заявлении МВД.

В сентябре Telegraf.news рассказывал, что в Польше ведутся переговоры о запуске скоростного поезда в белорусский Брест. Такую информацию озвучил одному из польских изданий мэр приграничной польской гмины Тересполь Кшиштоф Иванюк.

В Польше раскрыли планы по запуску скоростного поезда в Брест. Но не всё гладко

Комментируя изданию Interia новости об открытии границы с Беларусью, Иванюк назвал это событие настоящим “облегчением” для местной администрации. По его словам, закрытие границы с соседней страной создало местным властям немало проблем. Он также заявил, что местные власти выступают за возобновление нормального транспортного сообщения между Польшей и Беларусью и намекнул на идущие переговоры по данному поводу.

Ещё весной руководство Белорусской железной дороги публично обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью. Данное предложение было озвучено в Варшаве, в рамках XXXIX заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран - участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), однако ни одна из стран это предложение пока так и не приняла.

БелЖД предложила Латвии, Литве и Польше восстановить прямое пассажирское сообщение