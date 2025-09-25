В Польше раскрыли планы по запуску скоростного поезда в Брест. Но не всё гладко
В Польше ведутся переговоры о запуске скоростного поезда в белорусский Брест. Такую информацию озвучил одному из польских изданий мэр приграничной польской гмины Тересполь Кшиштоф Иванюк.
Комментируя изданию Interia новости об открытии границы с Беларусью, Иванюк назвал это событие настоящим “облегчением” для местной администрации. По его словам, закрытие границы с соседней страной создало местным властям немало проблем. Он также заявил, что местные власти выступают за возобновление нормального транспортного сообщения между Польшей и Беларусью и намекнул на идущие переговоры по данному поводу.
“Вы даже не представляете, через что мы здесь проходим . В конце концов, это десятилетия построения добрососедских отношений, которые по геополитическим причинам действительно непросты. И когда я потихоньку начинаю возвращаться к обсуждениям, например, скоростного поезда в Брест, “бац!” — граница закрыта”, - посетовал мэр Тересполя.
Он также пожаловался, что Варшава о планах закрыть границу местную администрацию заблаговременно не уведомила и они узнали об этом вместе со всей страной - из СМИ, после официального заявления главы МВД.
“Разве так должно быть? Мы не ведём никакой официальной войны ни с Беларусью, ни с Россией”, — пожаловался на поведение Варшавы Иванюк.
По его словам, внезапное закрытие границы создало серьёзные проблемы как местным, так и международным перевозчикам, которых, как оказалось, также своевременно не уведомили.
“Связь вообще не работает. Ко мне в Тересполь приезжали представители китайских железных дорог, спрашивали о них. У них на перевалочном терминале застряло 15 поездов, и они спросили меня: “Что происходит?” Я ответил: “Не знаю”. Они бродили по министерствам, пытаясь что-то выяснить, ведь у них свои контракты. Никто им ничего не сказал. Это просто смешно”, — рассказал мэр Тересполя о том, что происходило с польской стороны границы во время “шатдауна”.
Кстати, перевозчики, которые вынуждены были простаивать из-за закрытия границы, рассчитывают на компенсацию понесенных ими убытков от польских властей. Те пообещали, что решения о возможных компенсациях будут приниматься на государственном уровне после проведения комплексной оценки.
Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной руководство Белорусской железной дороги обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью. Данное предложение было озвучено в Варшаве, в рамках XXXIX заседания Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран - участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), однако ни одна из стран это предложение пока не приняла.
БелЖД предложила Латвии, Литве и Польше восстановить прямое пассажирское сообщение