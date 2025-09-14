Польша - главная пострадавшая? На сколько млрд евро каждый год поляки поставляли в Беларусь товаров

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Опубликовано: 14.09.2025 20:55 , Обновлено: 14.09.2025

После одностороннего закрытия границы с Беларусью Польшей некоторые местные компании объявили о большом ущербе их бизнесу. Несмотря на санкции ЕС, торговля между Беларусью и Польшей, даже выросла. Хотя и тут были свои нюансы.

В 2021 году объём белорусско-польской торговли товарами достиг €3,1 млрд, с разницей около €300 млн в пользу Польши. Данные Евростата свидетельствуют, что в 2021 году Польша экспортировала в Беларусь товаров и услуг на сумму 1,71 млрд евро, а импортировала почти 1,4 млрд евро.

Осенью из-за начала миграционного кризиса, а затем из-за начала войны России и Украины, отношения между странами значительно ухудшились. Но пострадал от этого в большей степени импорт из Беларуси. В 2022 году экспорт из Польши увеличился до 1,82 млрд евро, а импорт из Беларуси сократился до 1 млрд евро.

Уже в 2023 году белорусский экспорт упал на порядок. Хотя Польша поставила в Беларусь товаров на €2,73 млрд , однако в обратную сторону ручеек поставок сократился до всего €438 млн. Этому способствовали, прежде всего, санкции, которые существенно ограничили поставки целых групп товаров, ранее занимавших лидирующие позиции в поставках Беларуси в Польшу.

Однако, сами цифры свидетельствуют, что польский бизнес смог адаптироваться к санкциям против Беларуси и заработать на них. Центр восточных исследований сообщает, что, согласно данным Евростата (за последний полный известный год, то есть 2023), в экспорте ЕС на белорусский рынок преобладали:

транспортные средства,

запчасти,

механическое оборудование,

фармацевтические препараты,

медицинское оборудование.

«В свою очередь, основными статьями импорта из Беларуси в ЕС были: изолированные провода, остатки и отходы пищевой промышленности (в первую очередь, не соевый жмых), рапсовое масло, мебель, необработанный свинец, стекло, стеклянная тара и стеклянные изделия», — говорится в отчёте Центра.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне полного одностороннего закрытия границы с Беларусью Польшей, в прессе этой страны и других государств ЕС стали чаще появляться материалы об угрозе с Востока. Залёт и падение боевых БПЛА, которые Варшава назвала российскими, только добавил топлива в разгорающейся пожар.

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