"Когда ходит босиком" - Лукашенко рассказал, чем отличаются белорусы, живущие в деревне

Опубликовано: 05.03.2024 14:42 , Обновлено: 05.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 5 марта, на встрече с активом Белорусского союза женщин (БСЖ) объяснил, чем, по его мнению, отличаются белорусы, которые живут в деревне, от городских жителей.

Как отметили в Администрации президента, Александр Лукашенко “как человек, который родился в деревне”, “считает важным любить землю и работать на ней, иметь свой кусочек земли”. Умение “опуститься на землю с высоких дипломатических трибун” он назвал “важной чертой президента”, а “заземление” в буквальном смысле - полезной для здоровья практикой.

Так, он рекомендовал многодетным семьям не упускать возможность приобретать пустующие дома в белорусских деревнях по минимальной стоимости.

“Детей туда привези, пускай босиком походят по земле. Человек другой, когда по земле босиком ходит, по траве. Это для здоровья человека. Но не все это услышали”, - посетовал он на то, что далеко не все решились воспользоваться этой государственной программой.

Ранее Телеграф сообщил, что в июле 2023 года Александр Лукашенко подписал Указ №239 “О возмещении оказанной государственной поддержки”, обязав некоторых льготников возместить господдержку на строительство жилья.

Лукашенко обязал белорусов возмещать стоимость льготного жилья. Но не всех

В свою очередь Мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий.

В Мингорисполкоме предложили снимать с очереди некоторые многодетные семьи. За что?