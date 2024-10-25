«Кое-кому неймётся» - Лукашенко, предупредил, что попытка включения Беларуси в состав РФ закончится войной

Опубликовано: 25.10.2024 14:01 , Обновлено: 25.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает "невозможными и нереализуемыми" любые предложения о вступлении Беларуси в состав России. По его мнению, подобные попытки могут закончится только войной.

В интервью российской газете “Известия”, опубликованном в пятницу, 25 октября, Лукашенко назвал Союзное государство России и Беларуси “общим отечеством” и посетовал на то, что вместо одной страны “так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства”. Беларусь Лукашенко назвал “не независимым” государством, “не по своей вине ставшим суверенным”.

“Мы друг от друга зависим”, - подчеркнул президент, указав на то, что между двумя странами сейчас фактически нет границ.

При этом вступление Беларуси в состав Российской Федерации Лукашенко назвал невозможным.

“Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война”, - заявил он.

По его словам, “любое телодвижение любого политика в этом направлении” приведёт к тому, что “он будет снесён белорусским народом”.

При этом, по словам Лукашенко, сам Владимир Путин “никогда так вопрос не ставил”, однако, как отметил белорусский президент, “в России кое-кому неймется и в высоких кругах”. Он призвал эти идеи “выбросить”.

“Зачем это? Ну зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным не глупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале прошлого года Yahoo News со ссылкой на некий документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», якобы разработанный властями РФ, сообщило о планах российских властей “получить полный контроль над Беларусью под предлогом слияния двух стран”.

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Лукашенко, комментируя это сообщение, заявил, что подобными слухами кто-то Россию и Беларусь “хочет ещё раз разрубить”.

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