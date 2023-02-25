Лукашенко пообещал не входить в состав России

Опубликовано: 25.02.2023 12:41 , Обновлено: 25.02.2023

Александр Лукашенко 25 февраля заявил, что появившаяся недавно информация о секретном плане Кремля по поглощению и лишению Беларуси суверенитета, не соответсвует действительности.

“У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом”, - заявил он.

По его словам, Россию и Беларусь кто-то просто “хочет еще раз разрубить”.

“Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», - заявил он.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что к ним в руки попал секретный план Кремля, в котором расписана стратегия по включению Беларуси под полный контроль России в политическом, социальном и экономическом планах.

Согласно документу, Россия планирует «получить полный контроль над Беларусью к 2023 году под предлогом слияния двух стран». Об этом заявило Yahoo News со ссылкой на полученный некий документ, как там утверждают, разработанный властями РФ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении».

Россия запланировала инкорпорацию Беларуси к 2030 году — Yahoo News. Что говорят в Минске?