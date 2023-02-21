Россия запланировала инкорпорацию Беларуси к 2030 году — Yahoo News. Что говорят в Минске?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.02.2023 10:32 , Обновлено: 21.02.2023

Россия планирует «получить полный контроль над Беларусью к 2023 году под предлогом слияния двух стран». Об этом заявило Yahoo News со ссылкой на полученный некий документ, как там утверждают, разработанный властями РФ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении».

По информации портала, «в документе подробно описывается ползучая аннексия политическими, экономическими и военными средствами независимого европейского государства Россией». YN утверждает, что в документе, «созданном осенью 2021 года, конечной целью является формирование так называемого Союзного государства России и Беларуси не позднее 2030 года».

В документе «было рассмотрено все, что связано со слиянием двух стран, включая “гармонизацию” белорусских законов с законами Российской Федерации; “скоординированную внешнюю и оборонную политику” и “торгово-экономическое сотрудничество… на основе приоритета” российских интересов; и “обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в общественно-политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-информационной сферах», — пишет портал.

По словам западных журналистов, в планы России входит создание из Беларуси “московского сателлита”. В Yahoo news уверены, что Кремль хочет взять под контроль сельское хозяйство, промышленность и спецслужбы Беларуси. “И это создало бы угрозу безопасности для европейских соседей Беларуси, три из которых — Латвия, Литва и Польша — являются членами НАТО и Европейского союза», - считают эксперты Yahoo news.

В Кремле не ответили на запрос Yahoo News о комментарии. Власти Беларуси пока также не комментировали информацию СМИ.

«Мы с Путиным не настолько глупы»

Ранее, в апреле 2022 года, Александр Лукашенко прокомментировал слухи о возможном включения Беларуси в состав России.

«Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил он.

Еще годом ранее Лукашенко говорил: «Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. Ей (России) эта головная боль не нужна».