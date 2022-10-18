Кочанова рассказала, куда делась белорусская молодежь, которая «хочет сделать хуже»

Опубликовано: 18.10.2022 13:40 , Обновлено: 17.11.2022

Глава Совета Республики Беларуси Наталья Качанова на встрече со школьниками в Белыничах заявила о непростой ситуации в стране и рассказала о молодежи, которая «хочет сделать хуже».

«Суверенитет и независимость достаются дорогой ценой, и мы должны это сохранить. Молодежь у нас хорошая, ответственная, инициативная. Но есть и те, кто хотят сделать хуже для Беларуси», — передает ее слова госагентство БелТА.

По словам Качановой, такие молодые люди «уехали за рубеж и просят санкции для своей страны».

«А мы, наследники победителей, думаем о том, как сохранить свою страну», — добавила она.

Кстати, ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель говорил о похожем. Так, 17 октября он заявил, что всех белорусов тяжелая работа, потому что «независимость и мир даются большой ценой». По его словам, не надо «забиваться под плинтус, а лучше «проявлять мудрость», чтобы «успокоить ситуацию». И призвал к этому сотрудников Минского тракторного завода.

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Ранее Телеграф писал, что Кочанова 5 октября заявила, что родителям школьников «слишком много дали воли», а также порассуждала, упустили ли чиновники молодежь. По ее «глубокому убеждению», «родители не должны вмешиваться в учебный процесс в школе».

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