«Слишком много дали воли» — Кочанова призвала «закрывать» школы от родителей
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 5 октября заявила, что родителям школьников «слишком много дали воли», а также порассуждала, упустили ли чиновники молодежь.
По ее «глубокому убеждению», «родители не должны вмешиваться в учебный процесс в школе».
«У нас получается так: родитель пришел, отвлекает этого учителя, ты ему дай, поясни, разъясни. Учитель должен заниматься обучением и воспитанием молодых людей», — сказала Кочанова.
Глава СР считает, что «правомерно сейчас делают: закрывают школы, делают вход только по этим [пропускам]».
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Также она порассуждала, упустили ли власти молодежь.
«Да, упустили в некоторых аспектах, где надо было более жестко действовать, как действовали в школе по отношение к нам: нам четко навязывали ту информацию, которую надо было, и правильно навязывали! Потому что мы безмерно любили свою страну, безмерно».
С другой стороны, по ее словам, 2020-й год показал, «сколько молодежи стало на защиту своей страны».
Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси 28 сентября опубликовало постановление с правилами безопасности в детских садах и школах. Там, среди прочего, прописано, что можно и нельзя делать в учреждениях родителям и их детям.
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