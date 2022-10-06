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Опубликовано: 06.10.2022 10:51 , Обновлено: 14.11.2024

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 5 октября заявила, что родителям школьников «слишком много дали воли», а также порассуждала, упустили ли чиновники молодежь.

По ее «глубокому убеждению», «родители не должны вмешиваться в учебный процесс в школе».

«У нас получается так: родитель пришел, отвлекает этого учителя, ты ему дай, поясни, разъясни. Учитель должен заниматься обучением и воспитанием молодых людей», — сказала Кочанова.

Глава СР считает, что «правомерно сейчас делают: закрывают школы, делают вход только по этим [пропускам]».

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Также она порассуждала, упустили ли власти молодежь.

«Да, упустили в некоторых аспектах, где надо было более жестко действовать, как действовали в школе по отношение к нам: нам четко навязывали ту информацию, которую надо было, и правильно навязывали! Потому что мы безмерно любили свою страну, безмерно».

С другой стороны, по ее словам, 2020-й год показал, «сколько молодежи стало на защиту своей страны».

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси 28 сентября опубликовало постановление с правилами безопасности в детских садах и школах. Там, среди прочего, прописано, что можно и нельзя делать в учреждениях родителям и их детям.

Минобразования Беларуси запретило заносить в детсады коляски, самокаты и животных