Кочанова рассказала, как оппозиция использует открытые люки в городах Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.11.2022 12:42 , Обновлено: 21.11.2022

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила 21 ноября, что сообщения об открытых люках и колодцах на белорусских улицах делаются "оппонентами власти" с целью "внести деструктив" в общество.

По ее словам, то же касается и новостей о нехватке или сокращении ассортимента в белорусских магазинах. Наталья Кочанова уверена, что это происходит, потому что Беларусь вступила в избирательную компанию, которая завершится единым днем голосования в феврале 2024 года.

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“Мы, конечно, как работали, так и работаем. Но в эту гонку включаются оппоненты власти, которые делают на этом грязную политику, пытаясь внести деструктив в наше общество. Когда вбрасывают различную информацию: там - яма, там - колодец не закрыт или еще что-то”, - заявила председатель Совета Республики, [link href=“https://www.belta.by/society/view/kochanova-parlamentarii-dolzhny-byt-vo-vseoruzhii-i-donosit-pravdivuju-informatsiju-do-zhitelej-535905-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] ее слова Белта.

А потому Наталья Кочанова призвала депутатов и секретариат парламента “оперативно озвучивать” все возникающие проблемы. “Потому что, если есть вопрос, его нужно решать. А если это надуманно и ложь, то люди тоже должны понимать, что это неправда”, - рассказала она.

Ранее Телеграф сообщил, что первый зампред КГБ Беларуси Сергей Теребов рассказал 16 ноября, чем опасны “чаепития”, строительный инструмент и объединения по профессиональным интересам. Все это может привести к беспорядкам в Беларуси, считает силовик.

В КГБ заявили, что оппозиция использует чаепития и строительные инструменты для подготовки беспорядков