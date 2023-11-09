Кочанова привезла Лукашенко два портфеля. Зачем?
Глава Совета Республики Наталья Кочанова 9 ноября привезла во Дворец Независимости два портфеля с бумагами. Как сообщили во Дворце, это было нужно для "обстоятельного разговора" в кабинете у Александра Лукашенко.
Сам он пояснил в ходе беседы, что вызвал Наталью Кочанову, чтобы обсудить подготовку к выборам в парламент, которые намечены на следующий год. Александр Лукашенко попросил ее ” не уходить” от этой темы и контролировать ход избирательной кампании.
“Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах. Я имею в виду вертикаль власти”, - заявил он.
Александр Лукашенко также пообещал, что встретится с представителями партий, которые прошли обязательную перерегистрацию в Минюсте.
“Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями - те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах”, - заявил он.
[info_b]Количество партий в Беларуси в 2023 году сократилось с 15 до 4. Теперь это:
- Белорусская партия “Белая Русь”,
- Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДБП),
- Коммунистическая партия Беларуси (КПБ),
- Республиканская партия труда и справедливости (РПТС).
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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко уже вызывал недавно Наталью Кочанову, чтобы обсудить предстоящие выборы. 2 октября он задал ей 4 вопроса, последний из которых назвал “самой горячей темой”.
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