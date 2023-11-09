Кочанова привезла Лукашенко два портфеля. Зачем?

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Опубликовано: 09.11.2023 12:53 , Обновлено: 09.11.2023

Глава Совета Республики Наталья Кочанова 9 ноября привезла во Дворец Независимости два портфеля с бумагами. Как сообщили во Дворце, это было нужно для "обстоятельного разговора" в кабинете у Александра Лукашенко.

Сам он пояснил в ходе беседы, что вызвал Наталью Кочанову, чтобы обсудить подготовку к выборам в парламент, которые намечены на следующий год. Александр Лукашенко попросил ее ” не уходить” от этой темы и контролировать ход избирательной кампании.

“Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах. Я имею в виду вертикаль власти”, - заявил он.

Александр Лукашенко также пообещал, что встретится с представителями партий, которые прошли обязательную перерегистрацию в Минюсте.

“Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями - те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах”, - заявил он.

[info_b]Количество партий в Беларуси в 2023 году сократилось с 15 до 4. Теперь это:

Белорусская партия “Белая Русь”,

Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДБП),

Коммунистическая партия Беларуси (КПБ),

Республиканская партия труда и справедливости (РПТС).

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко уже вызывал недавно Наталью Кочанову, чтобы обсудить предстоящие выборы. 2 октября он задал ей 4 вопроса, последний из которых назвал “самой горячей темой”.

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