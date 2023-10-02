Лукашенко рассказал Кочановой, кто занимается выборами "на любительских началах" и про "особенность" минских

Опубликовано: 02.10.2023 17:19 , Обновлено: 02.10.2023

Александр Лукашенко 2 октября принял у себя во Дворце Независимости главу Совета Республики (СР) Наталью Кочанову. По сообщению пресс-службы, он задал ей 4 вопроса, последний из которых назвал "самой горячей темой".

По словам Александра Лукашенко, он хотел бы, чтобы предстоящими выборами в республиканский и местные советы занялись Администрацию президента и нижняя палата парламента. А контролировать попросил именно Наталью Кочанову.

“Надо ЦИК помочь. Потому что у нас нет таких созданных бюрократических систем, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Остальные, так сказать, на любительских началах. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем, опыт у вас есть”, - поделился он с председателем СР.

При этом, Александр Лукашенко признался Наталье Кочановой, что считает, что выборы в Минске всегда отличались “некой особенностью”. “Как здесь обстоят дела?” - спросил он председателя СР, которая “тем более уполномоченная по Минску”.

В свою очередь, Наталя Кочанова пообещала, что СР даст “со своей стороны” характеристику кандидатам в депутаты. “Потому что мы на протяжении всего этого времени работали вместе с ними. И тем, кто уже был депутатом, и тем, кто захочет стать им, кого мы видели в деле. И вот здесь важно не ошибиться”, - заявила она.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова заявила, что женщины не смогут справиться на посту президента Беларуси. А патриотизм, по ее словам, “это ведь не взять флаг и ходить с ним, но когда надо — встать и пойти”.

«Очень сложно» — Кочанова заявила, что женщина не может быть президентом Беларуси