Киев решил не платить пенсии белорусам, живущим в Украине? Рада внесла законопроект

Опубликовано: 05.04.2023 10:11 , Обновлено: 05.04.2023

Власти Украины решили разорвать ещё два международных соглашения, действовавших с Беларусью на протяжении многих лет. Об этом 4 апреля сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Согласно ежедневному отчету о работе Кабинета министров в Верховной Раде Украины, который накануне в своем телеграм-канале опубликовал постоянный представитель Тарас Мельничук, Украина решила приостановить действие соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Беларусью. Его правительства двух стран подписали в 2006 году.

Кроме того, Мельничук сообщил о том, что украинские законодатели одобрили проект закона о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Данное соглашение Украина и Беларусь заключили еще в 1995 году и до сих пор в соответствии с ним определялся порядок выплаты пенсий граждан двух стран.

Как именно будут рассчитываться и выплачиваться пенсии белорусам в Украине и украинцам - в Беларуси после денонсации данного соглашения, пока не понятно. Договором предусмотрено, что любая сторона соглашения может выйти из него, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне договора, после чего начнется отсчет шести месяцев, в течение которых соглашение будет оставаться в силе.

Ранее, как уже сообщал Телеграф, по инициативе Киева было прекращено действие Соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе, подписанное ранее правительствами двух стран.

Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов

Кроме того, Украина решила прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Беларусью, которое было заключено еще в 1992 году.

Украина разорвала соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения