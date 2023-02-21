Украина разорвала соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Опубликовано: 21.02.2023 12:05 , Обновлено: 04.07.2024

Украина решила прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Беларусью. Об этом 21 февраля заявили в белорусском Министерстве по налогам и сборам.

Документ предусматривал также предупреждение уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

Соглашение заключили 24 декабря 1992 года.

В МНС заявили, что Украина в одностороннем порядке отказалась «от исполнения своих обязательств», поэтому решили считать соглашение «прекратившим действие».

Теперь, как отметили в ведомстве, положения документа «не подлежат применению к доходам, начисленным (выплаченным) с 1 января 2023 года, а также к прибыли, имуществу за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2023 года».

К слову, в августе 2022 года, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина разорвала соглашение о сотрудничестве между их Министерством внутренних дел и Министерством внутренних дел Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что Беларусь приостановила соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере образования, а также разорвала соглашение с Францией в области культуры, образования, науки и СМИ.