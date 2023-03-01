Украина разорвала соглашение с Беларусью о контроле погранпереходов

Опубликовано: 01.03.2023 09:36 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские власти официально отказались сотрудничать с Беларусью в пунктах пропуска на общей государственной границе.

По инициативе Киева было прекращено действие Соглашения по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе, подписанное ранее правительствами двух стран.

Сообщение об этом в своем ежедневном отчете о работе Кабинета министров в Верховной Раде Украины опубликовал его постоянный представитель Тарас Мельничук.

Отметим, что данное соглашение между странами действовало более 27 лет. Оно было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года.

Неделей ранее, как сообщал Телеграф, Украина отказалась от сотрудничества с Беларусью в сфере налогообложения, выйдя из соответствующего соглашения.