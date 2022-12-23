Киев обвинил Москву во «вбросах» о возможном вторжении из Беларуси

Опубликовано: 23.12.2022 13:10 , Обновлено: 23.12.2022

Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная призвала жителей страны не верить слухам о возможном вторжении из Беларуси и назвала их «российскими вбросами».

По ее словам, таким образам Москва хочет «расшатать нервы украинцев» в канун праздников.

«Одна из самых любимых тем российской пропаганды – «вторжение из Беларуси» снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем вбросы делают через откровенно зашкварных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле «мой знакомый военный сказал», — написала Заривная в своих соцсетях.

При этом добавила, что Вооруженные силы Украины готовы к возможным атакам с севера.

Что говорит Минск?

На совещании 22 декабря б итогах проверки силового блока страны Александр Лукашенко заявил:

«Хочешь мира — готовься к войне. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России».

По его словам, белорусские военные совместно с российскими «проводят тренировки».

«Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», — сказал Лукашенко.

А в конце ноября в министерстве обороны Беларуси отвергли чьи-то «домыслы» о проводимой в Беларуси «скрытой мобилизации». В пресс-службе Минобороны в очередной раз назвали плановым и ежегодным вызов всех военнообязанных белорусов в военкоматы.

А перед этим министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил на церемонии принятия присяги недавно призванных в армию срочников, что не планирует начинать ни с кем войну.