Хренин пообещал белорусским срочникам, что войны не будет

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Опубликовано: 20.11.2022 13:20 , Обновлено: 20.11.2022

Министр Беларуси Виктор Хренин заявил на церемонии приняти присяги недавно призванных в армию срочников, что не планирует начинать ни с кем войну.

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты», – сказал генерал. При этом министр пообещал, что новоиспечённые солдаты примут участие в совместном ученим с Российской Федерацией «Щит союза – 2023».

Виктор Хренин рассказал, что срочников будут обучать военному делу с учётом “особенности современных конфликтов”.

“На сегодняшний день мы очень внимательно анализируем и изучаем опыт современных войн. И эти знания включаем в процесс боевой подготовки”, - уточнил Виктор Хренин.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 4 октября официально заявил, что власти Беларуси участвуют в “Специальной военной операции” (СВО), которую начала в феврале этого года Россия в Украине.

«Мы этого не прячем» — Лукашенко объявил об участии Беларуси в российской «СВО» в Украине