КГБ объявил об установке в Могилеве блокпостов и военной технике на улицах. Зачем?

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Опубликовано: 25.10.2023 11:49 , Обновлено: 25.10.2023

Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) объявил 25 мая, что на улицах могиелва 25-26 октября будут установлены блокпосты и выведена боевая техника. А ещё планируется применение "имитационных боеприпасов".

“В Могилёве 25-26 октября 2023 года пройдут учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма”, - пояснили в КГБ.

По данным Комитета, в учениях также задействуют подразделения Минобороны, МВД, Следственного комитета, ГПК, МЧС и “других государственных органов”.

В КГБ рассказали, что, кроме задействования военной техники, на время учений будет усилена служба органов внутренних дел, на улицах появятся блокпосты, а также будут применены “имитационные боеприпасы” и другие спецсредства.

“Возможно ограничение движения транспортных средств”, - уточнили в КГБ.

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