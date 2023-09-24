Совмин определил, кого из белорусов будут проверять органы госбезопасности при приеме на работу

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Опубликовано: 24.09.2023 11:43 , Обновлено: 24.09.2023

Совет министров Беларуси определил, кто из белорусов, устраиваясь на работу, обязан будет проходить проверку в органах госбезопасности. В новом постановлении правительства также прописано, какие именно сведения и обстоятельства жизни потенциального кандидата будут подлежать проверке.

Проверку в органах госбезопасности, согласно постановлению Совмина, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 23 сентября, обязаны будут проходить кандидаты, претендующие “на отдельные должности служащих, не являющиеся государственными гражданскими должностями”, а именно:

работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание Аппарата Совмина, республиканских органов госуправления, областных, Мингорисполкома (их структурных подразделений с правами юрлица), городских (городов областного подчинения), районных исполкомов (их структурных подразделений с правами юрлица), местных администраций районов в городах (их структурных подразделений с правами юрлица);

работников аппаратов организаций, подчиненных правительству;

работников аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей;

руководителей и заместителей руководителей, руководителей кадровых служб организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, хозяйственных обществ, более 50% акций (долей в уставном фонде) которых находится в собственности Республики Беларусь, входящих в состав организаций, подчиненных правительству, за исключением должностей служащих, включенных в кадровые реестры;

председателей и зампредседателей правления областных союзов потребительских обществ, областных потребительских обществ.

Для проверки сам кандидат должен будет предоставлять в соответствующий госорган анкету установленной формы, после чего сведения будут проверять госорганы, организации, аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей “во взаимодействии с органами государственной безопасности и внутренних дел”.

“Изучению и анализу”, согласно тексту документа, органы госбезопасности будут подвергать следующие обстоятельства:

достоверность представленной кандидатом информации;

наличие судимости (в том числе снятой или погашенной в установленном порядке) либо привлечение его в качестве обвиняемого (подозреваемого) по расследуемому уголовному делу, не рассмотренному судом, а также иные сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, в отношении кандидата;

совершение деяний, создающих угрозу национальной безопасности Беларуси;

информация о несоблюдении ограничений, установленных законодательством о борьбе с коррупцией, совершении им правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения;

увольнение по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательством дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

нарушение ограничений, связанных с государственной гражданской службой, военной службой, службой в военизированных организациях;

нарушение законодательства о государственных секретах;

обращение в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по вопросу о выезде за границу на постоянное место жительства либо в компетентные органы иностранных государств за получением гражданства, а также документов, предоставляющих права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью;

выезд из Беларуси (или въезд в страну) с нарушением требований законодательства.

Проверку, согласно постановлению правительства, должна проводиться не более чем за 30 календарных дней, а срок действия заключения о результатах такой проверки составляет 6 месяцев.