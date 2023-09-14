«Планировал теракты и диверсии в Беларуси» – В ГПК рассказали о задержании «агента СБУ»

Опубликовано: 14.09.2023 08:00 , Обновлено: 14.09.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) раскрыл подробности задержания "агента Службы безопасности Украины" (СБУ), который, по версии белорусского Комитета госбезопасности, "планировал серию терактов и диверсий" как на территории Беларуси, так и соседней России.

Как сообщили в ГПК, задержание пограничники провели ещё 1 сентября- на территории Ельского района Гомельской области, граничащего с Украиной. По данным ведомства, мужчина незаконно пересек границу “по заданию украинских спецслужб” для того, чтобы “изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства”. В ГПК уточнили, что за это мужчине пообещали 1000 долларов.

В ведомстве также дали краткую биографию задержанного: Вячеслав Бородий, украинец по национальности, уроженец Киевщины, проживавший в Житомирской области Украины. В прошлом служил в Нацгвардии Украины, после чего в течение трех лет жил и работал в Мозыре. В 2003 году вернулся в Украину, где поступил на службу егерем в приграничных районах. По данным белорусских спецслужб, в 2022 году мужчину “завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины”, после чего он “как боевик-террорист” под оперативным псевдонимом “Мангуст” “проходил спецподготовку на украинской территории, обучаясь топографии и минно-взрывному и стрелковому делу”.

При задержании в приграничье, как утверждает ГПК, у мужчины был изъят пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами к нему.

Напомним, ранее о выявлении трёх “боевых ячеек” в Беларуси, якобы работавших на Службу безопасности Украины, сообщил Комитет госбезопасности. Там заявили, что задержанные задержанные “готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах.”

«Готовили теракты» — КГБ объявил о задержании «боевых ячеек», работающих на Украину