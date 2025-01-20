Канопацкая заявила, что пожаловалась в ЦИК на "Беларусбанк". За что?

Опубликовано: 20.01.2025 15:34 , Обновлено: 20.01.2025

Анна Канопацкая, выступившая в качестве одного из кандидатов на нынешних президентских выборах в Беларуси, заявила, что отправила жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на "Беларусбанк".

Подробности политик рассказала в интервью Республиканскому молодежному центру Moladz_by, которое 19 января вышло на их Youtube-канале.

По словам Канопацкой, жалоба была связана с “нарушением избирательного законодательства” со стороны одного из крупнейших банков страны.

“Безусловно, нарушения есть. Буквально сегодня я подготовила и отправила в Центральную избирательную комиссию жалобу на “Беларусбанк”, который обязан качественно и надлежащим образом исполнять избирательное законодательство в части ведения и оформления специальных избирательных счетов. Они этого не соблюдают”, – заявила кандидат в президенты Беларуси.

[info_b]Отметим, что ни в ЦИКе, ни в “Беларусбанке” информацию о данной жалобе пока никак не комментировали.[/info_b]

Комментируя свои предыдущие жалобы, в частности, на нелегитимность президентских выборов 2020 года, Канопацкая заявила, что они касались не нарушений, со стороны ЦИК или участковых избирательных комиссий, а в том, что “белорусское общество не совсем готово участвовать в таких серьёзных электоральных кампаниях”.

“Среднестатистический белорусский избиратель не готов приходить на выборы”, - заявила она.

При этом, по мнению политика, электоральная кампания 2025 года в этом плане выгодно отличается от предыдущей, поскольку и ЦИК, и местные органы власти “стараются максимально вовлечь граждан в этот электоральный процесс”.

Беларусь пригласила БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами президента

Ранее Telegraf.news рассказал, что в МИД Беларуси сообщили, что ЦИК пригласил наблюдать за выборами президента представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Однако те заявили, что не приедут из-за того, что приглашение от Минска пришло слишком поздно. В ответ на это в белорусском МИД заявили: “Было бы желание”.

«Было бы желание…» — МИД Беларуси ответил на отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами