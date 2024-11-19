Канопацкая заявила, что премьер Румас предлагал ей место в правительстве Беларуси

Опубликовано: 19.11.2024 09:56 , Обновлено: 19.11.2024

Претендентка на пост президента Беларуси Анна Канопацкая заявила, что Сергей Румас в бытность премьером предлагал ей место в правительстве страны.

Она утверждает, что встретилась с главой правительства и проговорила с ним пару часов с глазу на глаз (когда именно, не уточняется, но это, вероятно, либо конец 2019 года, либо начало 2020-го).

“Думаю, что это была попытка наладить диалог с той частью общества, которая придерживается других взглядов на экономическую модель… Я, в принципе, осталась в хороших отношениях с Сергеем Николаевичем”, - сказала Канопацкая в интервью порталу Tochka.by.

При этом назначать министров в Беларуси имеет право только президент, поэтому, добавила претендентка на пост главы государства, конкретная должность тогда не могла обсуждаться.

По словам Канопацкой, те переговоры и подтолкнули ее к участию в президентских выборах 2020 года.

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“Официально приглашаю на работу в правительство”

К слову, в ноябре 2019-го предложение “работы” в правительстве в адрес Канопацкой от Румаса прозвучало публично в ходе нулевого чтения проекта бюджета Беларуси на 2020 год в Палате представителей.

Тогда депутатка спросила у премьера, как планирует правительство достигнуть уровня ВВП в $100 млрд к 2025 году. На что Румас ответил, что над этой целью Совмин работает плохо.

«Я официально вас приглашаю на работу в правительство, чтобы вы помогли нам решить эту задачу», — сказал тогдашний глава правительства.

Ранее Telegraf.news писал, что Канопацкая в начале ноября обратилась в Facebook к “тысячам” своих “сторонников” и предостерегла их от “излишней самодеятельности” в этой электоральной кампании.

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