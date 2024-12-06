Канопацкая поблагодарила "демократических коммунистов" за помощь. Но пообещала не становиться "левой"

Опубликовано: 06.12.2024 21:34 , Обновлено: 06.12.2024

Претендентка в президенты Беларуси Анна Канопацкая 6 декабря в своем Instagram решила поблагодарить "демократических коммунистов" за помощь в сборе подписей. При этом она пообещала не менять своих политических взглядов.

“В сложный для моей избирательной кампании момент пришла помощь, откуда совершенно не ожидала. Демократическое крыло белорусских коммунистов во главе с Сергеем Возняком протянуло руку и оказало неоценимую поддержку в организации и проведении сбора подписей за мое выдвижение кандидатом в президенты Республики Беларусь”, - написала Канопацкая.

[info_b]В своих соцсетях Сергей Возняк назвал себя “офицером-политработником Советской Армии”, а также белорусским политиком и общественным деятелем. [/info_b]

Претендентка в президенты выразила “огромную благодарность” “демократическим коммунистам” (не пояснив, что значит этот термин) и гарантировала им “безусловное уважение” и “готовность в любой момент прийти на помощь всеми доступными ресурсами”.

“Конечно, это не поменяет моих правых национал-демократических убеждений и не сделает политиком левой идеологии”, - заверила Канопацкая.

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К слову, сегодня, 6 декабря, завершился этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты. До 21 декабря им нужно подать в Центризбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидатов. На 23 декабря ЦИК запланировал заседание по этой процедуре.

Ранее Telegraf.news писал, что руководитель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк, который тоже собирал подписи для выдвижения себя кандидатом в президенты Беларуси, дал «нейроинтервью» так называемой умной колонке. Посмотрели, как он ответил на вопросы виртуального помощника Алисы. В том числе Хижняка спросили, зачем он баллотируется в президенты.

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